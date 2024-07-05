أول تعليق من أصالة بعد حفل "ليلة وردة " بالسعودية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة أصالة نصري، على مشاركتها بحفل"ليلة وردة" الذي أقيم مساء أمس الخميس في جدة بالمملكة العربية السعودية على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

ونشرت أصالة، صورتين لها من إطلالتها الثانية بالحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كانت ليلة رائعة.. ليلة وردة".

وافتتحت "أصالة" حفل ليلة وردة، بأغنية "في يوم وليلة"، وغنت في الختام دويتو مع المطرب عبادي الجوهر الذي كان مفاجأة الحفل.

ونقلت شاشة قناة MBC مصر الحفل على الهواء مباشرة، وشارك في إحيائه النجمات نانسي عجرم وأصالة وريهام عبدالحكيم وعبير نعمة ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وقدمت النجمات نانسي عجرم وأصالة وريهام عبدالحكيم وعبير نعمة خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الفنانة الكبيرة وردة، وذلك بقيادة المايسترو وليد فايد.