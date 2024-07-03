دول الناتو تقرر إرسال مبعوث خاص إلى أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

قررت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إرسال مبعوث خاص إلى كييف، مما يعزز الوجود المدني للتحالف الدفاعي الغربي في أوكرانيا، حسبما أكد متحدث باسم الحلف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وسيتم تكليف المسؤول رفيع المستوى بتنسيق الدعم السياسي والعملي للحلف على الأرض بينما تواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل.

يأتي ذلك قبل قمة الناتو في واشنطن المقررة من 9 إلى 11 يوليو، حيث من المتوقع أن يتبنى القادة خطة رسمية لأول مرة لتنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا في إطار مهمة رسمية تُسمى "المساعدات الأمنية والتدريب من جانب الناتو لأوكرانيا".

وفي البداية، لم يكن من الواضح من سيتم تعيينه في المنصب الجديد في كييف. وأوضح المتحدث أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بعد الاختيار الرسمي، مؤكدا خططا أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

يشار إلى أن الناتو ممثل رسميا في كييف منذ ما يقرب من عقد، بما في ذلك مكتب اتصال ومركز للمعلومات والتوثيق أنشئ منذ أواخر التسعينيات.

ومن بين أمور أخرى ، يتعامل مع الاتصالات مع الوزارات والسلطات الأوكرانية ويهدف إلى تعزيز الحوار السياسي والتعاون العملي بين الناتو.

ويأتي الإطلاق المتوقع لمهمة الناتو الرسمية الجديدة، التي ستشرف أيضا على تدريب الجنود الأوكرانيين في دول الناتو، في الوقت الذي يتطلع فيه القادة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وحتى الآن، كانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تنسق المساعدات العسكرية ليس من خلال حلف شمال الأطلسي نفسه، بل من خلال مجموعة الاتصال الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة. وموقف الناتو هو أنه ليس طرفا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

لكن اعتماد مجموعة الاتصال على التنسيق الأمريكي جعل الحلفاء الأوروبيين يشعرون بالقلق من أنه قد يتعثر إذا أعادت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ، لأنهم يشككون في استعداده لدعم المجهود الحربي الأوكراني.

وسيكون المقر الرئيسي لمهمة الناتو في فيسبادن بألمانيا.