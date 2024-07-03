اللواء طارق مرزوق.. من هو محافظ الدقهلية الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف مصدر مطلع، أن اللواء طارق مرزوق مرشح لمنصب محافظ للدقهلية، خلفا للدكتور أيمن مختار المحافظ السابق.

وينشر الخليج 365 السيرة الذاتية للواء طارق مرزوق في السطور التالية:

- تولي اللواء طارق منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.

تولي اللواء طارق مرزوق، حكمدارًا للعاصمة.- له دور كبير فى عدد من القضايا الإرهابية والتى ساهم في الكشف عنها وعن العناصر الإرهابية التى شاركت فيها.

- تمكن من ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية.

- عمل اللواء مرزوق بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهو عقيد ثم ترقى لرتبة العميد.

- عمل نائبًا لمدير أمن أسوان في 2016.

- تولى منصب مدير قطاع الشرق بالعاصمة.

ويؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وفي التشكيل الجديد، جرى تعيين الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار نائبين لرئيس الوزراء، كما تم تعيين ٢٣ نائبا للوزراء و٣٢ نائبا للمحافظين.

كما تم تعيين ٩ سيدات نوابا للمحافظين، كما شهد التشكيل الجديد حضور قوي للسيدات والشباب في التغيير الحكومي.