مصادر "الجديد": الخماسية تعود الى الانعقاد بدءا من الاسبوع المقبل للتأكيد على الضغط الدولي لانتخاب رئيس

افادت مصادر "الجديد"، بأن "زيارة المطران بولس مطر يرافقه الوزيرُ الاسبق وديع الخازن للشيخ علي الخطيب خلصت الى تفاهم على التهدئة في خطب الكنائسِ والجوامع في المرحلة المقبلة"، مشيرة الى ان "المراسيل العلنية والخاصة التي تقصدت بكركي ان ترسلها باتجاه حارة حريك والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى انتجت تفاهما على التهدئة".

في سياق اخر، لفتت مصادر اللجنة الخماسية، لـ"الجديد"، الى ان "اللجنة تعود الى الانعقاد بدءا من الاسبوع المقبل للتأكيد على الضغط الدولي المستمر لانتخاب رئيس للجمهورية".

كما كشفت مصادر للجديد أن "لقاء الموفد الاميركي آموس هوكستين والموفد الفرنسي جان ايف لودريان هو اشارة للاسرائيليين بأن الدورين الفرنسي والاميركي يتكاملان في الحل خصوصا ان هذه الرسالة تأتي بعد التصريحات الاسرائيليه التي انتقدت الرؤية الفرنسية للحل".