شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1446هـ.

وجاء في نص برقية التهنئة" بمناسبة العام الهجري الجديد؛ يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أغتنم هذه المناسبة المباركة، لأتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات، راجياً العزيز القدير أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة، وأن يعم السلام والأمان جميع أرجاء العالم العربي والإسلامي ... وكل عام وأنتم بخير . "



