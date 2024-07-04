خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق العاصمة بيروت. وأفاد مراسل "النشرة" عن خرق لجدار الصوت فوق منطقة صيدا، في حين أكّد مراسل "النشرة" في النبطية حدوث خرق لجدار الصوت فوق النبطية وضواحيها. إلى ذلك، أفاد مراسل "النشرة"، عن غارة جوية للطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت منطقة وادي شبعا في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، ما تسبب بأضرار جسيمة في المنازل القريبة من مكان القصف.

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت وصيدا والنبطية ونفّذ غارة على وادي شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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