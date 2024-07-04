وفد الهيئة التنفيذية لرابطة قدماء القوى المسلحة التقى ميقاتي: اكد دعمه مطالب العسكريين المتقاعدين وحقوقهم

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مع وفد الهيئة التنفيذية لـ"رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، "في موضوع معاشات العسكريين المتقاعدين والغبن اللاحق بهم. كما عرض الوفد على دولته تصور الرابطة لقيمة المعاش التقاعدي للعسكري المتقاعد بشكل عام بما يؤمن له ولعائلته العيش الكريم في ظل الظروف الحرجة الراهنة".

واشار مزهر في بيان، الى ان "كان اللقاء ايضا مناسبة للطلب من ميقاتي إعادة النظر بالقوانين المتعلقة باحتساب تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين الذين يحالون الى التقاعد وكذلك الذين أحيلوا الى التقاعد بعد تاريخ ١ /١٠/ ٢٠١٩. وكذلك عرض الوفد على دولته موضوع الأكلاف المادية الباهظة للرسوم التي يتكبدها المواطن اللبناني لقاء إنجاز معاملات إدارية لدى بعض الوزارات والإدارات العامة في الدولة".

ونقل الوفد عن "ميقاتي وقوفه إلى جانب العسكريين المتقاعدين وحقوقهم ومطالبهم المحقة، كما أوعز للرابطة التنسيق مع لجنة إعادة انتظام القطاع العام، في ما خص تصور الرابطة لمعاشات تقاعد العسكريين المتقاعدين".