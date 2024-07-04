شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جزرًا قبالة سواحل نيوزيلندا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر "كرماديك" قبالة سواحل نيوزيلندا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.