خالد الضاهر: نرفض الفتنة الداخلية ومن يهاجم حزب الله في هذه الأوضاع هو خائن

ذكر النائب السابق خالد الضاهر، أنّ "المطلوب اليوم في هذه المرحلة الدقيقة أن يكون الشعب كله مقاومة"، مشيرًا إلى "أننا نرفض الفتنة الداخلية ومن يهاجم حزب الله في هذه الأوضاع هو خائن".
ولفت، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أنّ "لا خيار للبنانيين اليوم إلا أن يكونوا يدًا واحدة، وأخص بالذكر الكتائب والقوات والتيار الوطني الحر لاسترجاع أراضينا المحتلة".
ويأتي تصريح ضاهر مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنًا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.
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