ذكر رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب كميل شمعون، أنّ "احتمال توسّع الحرب وارد لكنّنا نتمنّى أن تنجح المساعي الخارجيّة، وهناك فريق واحد في لبنان اتّخذ قرار الحرب"، مضيفًا "نطلب من الفريق الذي اتّخذ قرار الحرب أن يتراجع قبل أن تتفاقم المصيبة".
ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "حزب الله منظومة تابعة لإيران وتنفّذ ما يحلو لها عبر الأراضي اللبنانيّة وهي تشكّل خطراً على لبنان".
في سياق آخر، قال شمعون: "أوجه دعوة مفتوحة للحوار بين القوى المسيحية في مركز "الأحرار" في السوديكو".
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