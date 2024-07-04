شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على: متفائلة بالحكومة الجديدة ولا بد للمسئول التعامل بسياسة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة غادة علي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "أنا متفائلة بالوجوه الموجودة في الحكومة الجديدة باعتبارها حكومة تصحيح المسار"، مؤكدة أن الوزراء الجدد عليهم ضغط بسبب ضرورة تحقيق طموحات المواطن في حدود 32% من الموازنة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج مانشيت المذاع على قناة سى بى سى مع الإعلامى جابر القرموطى: "متفائلة بأنها حكومة تصحيح المسار والشكل العام لتركيبة الحكومة، هناك إعادة أو إصلاح هيكلى وكنا ننادى به، كما أن سن الوزراء والفئة العمريبة اختلف وهذا أيضا كنا ننادى به، وهو مطلوب للتعامل مع الوضع الحالي والتحديات.

وأكدت أنه مطلوب من الوزير أو المسئول التعامل بطريقة مختلفة مع الجمهور، الشعب أصبح واعيا ويتحدث في كل الأمور، وأصبح متابعا جيدا، ولا بد أن يكون المسئول يتعامل بسياسة مختلفة، وألا يكون منغلقا على نفسه، ونحتاج أيضا للتكنوقراط والخبراء لأننا نحتاج للعبور من الأزمة، نحن لسنا في وقت تجارب نحن في وقت الوزراء مقيدين بموازنة لم يضعوها ولها قيود ومطالبين بتحقيق مطالبات المواطنين.