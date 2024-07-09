شكرا لقرائتكم خبر عن خطة جديدة بين بولندا وأوكرانيا لإسقاط الصواريخ والمسيرات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل يوم من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اتفاقًا أمنيا ثنائيًا في وارسو.

وأوضح توسك قائلًا: "أولئك الذين يدافعون عن أوكرانيا اليوم يدافعون عن أنفسهم"، ووصف زيلينسكي الاتفاق بأنه "طموح"، قائلًا إنه "قادر على حماية أرواح شعبنا ومقاومة الشر الروسي". تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وينص الاتفاق على وضع خطة يمكن من خلالها اسقاط الصواريخ والمسيرات الروسية التي تطلق باتجاه بولندا في المجال الجوي الأوكراني".

وذكر توسك: "لا توجد كلمات أو وثائق أو بيانات سياسية تكفي لإدانة المعتدي". اتفاقيات أمنية بين بولندا وأوكرانيا ومن المقرر أن يلتقى زيلينسكي بنظيره البولندي أندريه دودا في وقت لاحق اليوم.

هذا وتعد بولندا، واحدة من أقوى الداعمين السياسيين والعسكريين لأوكرانيا، كما تضطلع بولندا بدور مهم كمركز للمساعدات العسكرية الغربية لكييف.