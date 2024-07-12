بايدن يعتذر عن عقد المؤتمر الصحفى الختامى لقمة الناتو 75

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الرئيس الأمريكى إعتذارا منذ قليل عن عقد المؤتمر الصحفى المقرر إنعقاده فى ختام أعمال قمة الناتو 75 المنعقدة حاليا فى العاصمة واشنطن، وعلل البيت الأبيض إعتذار بايدن بأنه مرهق بشدة من إزدحام جدول إجتماعاته اليومية ومباحاثاته مع قاددة دول الحلف وأخرهم فلودوكير زيلينسكى الرئيس الأوكرانى، والذى قال له جو بايدن قائمة بستة قرارات خاصة بالدعم العسكرى واللوجيستى لأوكرانيا فى مواجهتها للعدوان الروسى.

وكان أكثر من 14 نائبا من الديمقراطيين قرروا اليوم مطالبة تنحى الرئيس بايدن علنا عن السباق الرئاسى فى مواجهة منافسه الجمهورى دونالد ترامب، ونقلت شبكة أخبار سى إن إن أن البيت الأبيض قال أن فريق حملة بايدن بدأ فى إعداد كاميلا هاريس نائبة الرئيس بايدن لخوض سباق إنتخابات الرئاسة المنتظرة فى نوفمبر 2024، وكان الرئيس بايدن قد ألقى كلمة فى إفتتاح قمة الناتو 75 الحالية وإستمرت لمدة 12 دقيقة، وظهر فيها متزنا وذهنه يقظ عكس ما ظهر عليه من ضعف وإرهاق وعدم ثقة فى مناظرته أمام ترامب والتى إنعقدت فى السابع من يوليو الحالى، وقد أعلن الديمقراطيون عن تذمرهم وصدمتهم من أداء الرئيس بايدن والذى وصفوه “ بالكارثى” مما دفع الكثيرين مكالبته بالتنحى وتغييره بمرشح أخر ليضمن للحزب الديمقراطى التغلب على مثيله الجمهورى.