إصابة خطيرة لطفلة في قصف استهدف منزلا شمال مخيم النصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - إصابة طفلة بجراح خطيرة، في قصف استهدف منزلا لعائلة أبو مصطفى، في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسب مصادر فلسطينية.

وأضافت المصادر، أن الإصابات غالبيتهم من الأطفال جراء استهداف الاحتلال المنزل، بينهم إصابة خطيرة لطفلة .

الاحتلال يكشف نتائج تحقيق إخفاقات 7 أكتوبر

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن التحقيق الذي أجراه الجنرال المتقاعد ميكي أدليشتاين ستعرض نتائجه على المعنيين بعد التصديق عليه، ثم سينشر على الموقع الإلكتروني للجيش في وقت لاحق.

أعلنت لجنة تحقيق في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عن نتائج تحقيق في أحداث يوم السابع من أكتوبر في غلاف غزة، ويتمحور حول أحداث مختلفة، من ضمنها إطلاق الدبابات النار على منزل المستوطن بيسي كوهن، بذريعة وجود مقاومين مع محتجزين تسببت بقتل 13 "إسرائيليًا".

وتسلم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أخيرا تقريرًا أوليًا يتضمن نتائج التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر وفرضَ أقصى درجات السرية على نتائجه.

النتائج ستُعرض أولًا على سكان مستوطنات غلاف غزة

وأعلنت وسائل الإعلام العبري أن النتائج ستُعرض أولًا على سكان مستوطنات غلاف غزة، وعائلات القتلى والمحتجزين في غزة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن اثنين من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال قدموا لسكان كيبوتس بئيري نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش في الأحداث التي وقعت في غلاف غزة خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك أي اتصال بين قوات جيش الاحتلال التي كانت توجد داخل الكيبوتس، مما جعل من المستحيل إدارة جميع القوات في الكيبوتس.

ولفت التحقيق، إلى أنه لم تكن هناك أولويات للأهداف التي من المقرر تحقيقها داخل الكيبوتس، وتأثرت وتيرة التقدم في الميدان بهذا الأمر، وما حدث في كيبوتس بئيري يوم 7 أكتوبر "فشل ذريع وتقصير وإهمال مؤلم ومهين"، مشيرا إلى أن الدبابة التي قصفت منزلاً بذريعة وجود مقاومين مع محتجزين تسببت بقتل 13 "إسرائيليًا".

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجنود فشلوا في الدفاع عن المستوطنين في 7 أكتوبر ولم يكونوا مستعدين.

وأشار إلى أن 7 أكتوبر من الأيام الصعبة والجيش فشل في حماية مستوطنة "بئيري".

و كشف المتحدث أن سكان مستوطنة بئيري عاشوا الساعات الأولى من الهجوم وحدهم وقد فشلنا في حمايتهم. وكان هاليفي أعلن مسؤوليته عما حدث في 7 أكتوبر، وقرر في فبراير بدء تحقيقات داخلية في وحدات الجيش كافة.



