ميشال معوض: الخلاف ليس على رئيس الجمهورية بل على هوية لبنان

لفت النائب ميشال معوض تعليقا على تطويب البطريرك اسطفان الدويهي، الى اننا نفتخر لما يرمز له تطويب الدويهي كمسيحيين عموما، فهو لعب دورا اساسيا بتحول المجتمع وتطويره وهو الاب المؤسس لفكرة لبنان.
واشار معوض في تصريح تلفزيوني، الى ان الاهمية تكمن في أن البطريرك الدويهي أخذ طائفته إلى الانفتاح والعلم وليس إلى العنف، واسّس إلى ما تحول إلى دولة لبنان الكبير ثم الاستقلال.
وشدد معوض على ان الخلاف ليس على رئيس الجمهورية بل على هوية لبنان، والمطلوب اليوم أن يدافع المسيحيون عن ثوابت واحدة متعلقة بالدستور والشراكة والسيادة والديموقراطية.
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