استعدادات كروكس لاغتيال ترامب

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت السُلطات الأمريكية العثور على مواد تستخدم في صنع المتفجرات بمنزل المشتبه به في عملية الاغتيال، توماس ماثيو كروكس.

وقُتل المسلح المشتبه به، الذي حدده مكتب التحقيقات الفيدرالي، على أنه كروكس البالغ من العمر 20 عامًا من بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا، برصاص جهاز الخدمة السرية. كما قُتل أحد الحاضرين في التجمع، وهو رجل الإطفاء السابق كوري كومبيراتوري البالغ من العمر 50 عامًا، أثناء الحادث.

أما المصابان، فهما ديفيد داتش البالغ من العمر 57 عامًا من نيو كنسينجتون بولاية بنسلفانيا، وجيمس كوبنهافر البالغ من العمر 74 عامًا من مون تاونشيب بولاية بنسلفانيا، وهما في حالة مستقرة حاليًا.

ومع تولي مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤولية عن التحقيق، بالتعاون مع جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون المحلية، بدأت تتكشف المزيد من التفاصيل حول استعدادات كروكس قبل إطلاق النار على ترامب، بما في ذلك الأسلحة التي كانت بحوزته

وقد كشفت شبكة "إيه بي سي نيوز"، امس الأحد، أن السلاح الناري الذي تم العثور عليه في مكان إطلاق النار تم شراؤه بشكل قانوني من قبل والد كروكس، وذلك بعد إجراء عملية تعقب عاجلة من قبل مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF)، نقلًا عن مصادر متعددة في إنفاذ القانون.

ومع ذلك، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، قال مسؤولون إن العملاء الفيدراليين ما زالوا يعملون على فهم متى وكيف حصل كروكس، الذي ليس لديه انتماء عسكري، على السلاح.

وتم الاكتشاف بعد أن داهمت قوات إنفاذ القانون منزلًا في بيثيل بارك، يُعتقد أنه مرتبط بكروكس. ووفقًا لشبكة "سي بي إس نيوز"، تم إغلاق الطريق المؤدي إلى المنزل وإجلاء الجيران؛ كما ذكر التقرير أن إدارة شرطة بيثيل بارك قالت إن هناك تحقيقًا في وجود قنبلة في منزل كروكس.