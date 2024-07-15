"النشرة": مراقبو الاقتصاد جالوا في النبطية وسطروا محضرَي ضبط بحق أصحاب مولدات

ذكر مراسل "الخليج 365" في النبطية، أنّ "مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، قاموا بمتابعةٍ من رئيس المصلحة محمد بيطار، بجولات تفتيشيّة على المؤسّسات التّجاريّة ومحال اللّحوم ومطابخ المطاعم والسناك وكَيل ورصرصة محطّات المحروقات في نطاق أحياء مدينة النبطية والنبطية الفوقا وبلدة الفرديس قضاء حاصبيا".
وأشار إلى أنّه "تمّ تسطير محضرَي ضبط بحقّ أصحاب مولّدات اشتراك كهربائي في بلدتَي كفرتبنيت وميفدون،
بعد ورود شكاوى مواطنين بحقّهم"، لافتًا إلى أنّ "أثناء التّحقيق، تبيّن أنّهم يتقاضون سعر الكيلوواط أعلى من السّعر الرّسمي المحدّد من قبل وزارة الطاقة والمياه، ووّجهت لهم إنذارات بضرورة الإلتزام بالقوانين الصّادرة عن الوزارات المعنيّة".
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