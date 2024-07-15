شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الطبيب وصف نجاتي من الاغتيال بـ "المعجزة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة مشتركة، إنه نجا من محاولة اغتياله أمس الأول السبت "إما بسبب الحظ أو الرب"، مضيفًا: "كان من المفترض أن أكون ميتا".

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن ترامب القول إنه نجا: "إما بسبب الحظ أو الرب. يقول الكثير من الاشخاص إنني مازلت هنا بفضل الرب... ليس من المفترض أن أكون هنا. فمن المفترض أن أكون ميتا".





ملصق الهجرة ينقذ ترامب



ونقلت صحيفة "واشنطن إكزامينر" عن ترامب القول إن حقيقة أنه التفت للإشارة إلى ملصق بشأن الهجرة، يحتمل أن تكون قد أنقذت حياته".

وأوضح في المقابلة المشتركة مع الصحف قائلاً: "نادرًا ما أنظر بعيدا عن الحشود. لو لم أقم بذلك في تلك اللحظة، لما كنا سنتحدث اليوم، أليس كذلك؟".

وبحسب ما نقلته الصحيفة، قال ترامب: "أخبرني الطبيب في المستشفى إنه لم ير شيئًا كهذا من قبل، ووصف الأمر بالمعجزة".