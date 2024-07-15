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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

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واس - بورت مورسباي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة سيبيك الشرقية، الواقعة في بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 27 كيلومتراً شمال مدينة "أمبونتي" بالمقاطعة، وعلى عمق 8.6 كيلومترات.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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