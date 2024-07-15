شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة سيبيك الشرقية، الواقعة في بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 27 كيلومتراً شمال مدينة "أمبونتي" بالمقاطعة، وعلى عمق 8.6 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.