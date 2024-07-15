"النشرة": غارة على محيط بركة ميس الجبل وقصف إسرائيلي استهدف مروحين وأطراف شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "مسيّرة إسرائيليّة أطلقت صاروخًا موجّهًا على بلدة مروحين، كما شنّت طائرة حربيّة إسرائيليّة غارةً جوّيّةً استهدفت محيط بركة ميس الجبل"، مشيرًا إلى أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا يستهدف أطراف بلدة شبعا".

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