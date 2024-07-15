هيئة إدارة السير أعلنت آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها الـ30 عامًا

أعلنت "​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​"- مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، أنّ "آليّة تسجيل السّيّارات الّتي يفوق عمرها الـ30 عامًا، هي:

- أوّلًا: تسعير السّيّارات بعد الكشف عليها، وذلك في المركز الرّئيسي في ​الدكوانة​ حصرًا.

- ثانيًا: متابعة عمليّة التّسجيل في القسم أو الفرع حسب ملف كلّ سيّارة، وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علمًا أنّ المواعيد ستكون متوافرة كلّ يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتبارًا من السّاعة العاشرة صباحًا، وفقًا للقدرة الاستيعابيّة اليوميّة لكلّ قسم".

كما أعلنت أنّ "المواطنين أصبحوا بحاجة لأخذ موعد مسبق على موقع الهيئة، للاستفادة من الخدمات التّالية:

- معاملة التّوقيف عن السّير في قسم سيّارات السّياحيّة الخصوصيّة في الدكوانة.

- تجديد رخص النّقل في قسم الشحن الخصوصي".