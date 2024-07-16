القواتِ المسلحةِ اليمنية: نفذنا 3 عمليات نوعية في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط رداً على المجزرة في مواصي خان يونس

أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية، أنه "رداً على مجزرةِ المواصي في "خانيونس" التي ارتكبَها العدوُّ الإسرائيلي، نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ ثلاثَ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ وعلى النحوِ التالي: الأولى نفذتْها القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ بعددٍ من الزوارقِ والطائراتِ المسيرةِ والصواريخِ البالستيةِ استهدفتْ سفينة " BENTLEY I " في البحرِ الأحمرِ".

كذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن "العمليةُ الثانيةُ استهدفتْ سفينةَ " CHIOS Lion" النفطيةَ في البحرِ الأحمرِ بزورقٍ مسيرٍ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضل الله. وجاءَ استهدافُ السفينتينِ لانتهاكِ الشركاتِ المالكةِ لهما قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ".

أما العمليةُ الثالثةُ، فكشفت أنها "نفذتْهابالاشتراكِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ واستهدفتْ سفينةَ (Olvia) وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله".

وأكدت أن "استمرارَ العدوانِ الإسرائيليِّ في ارتكابِ المجازرِ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ لن يدفعَ الشعبَ اليمنيَّ وقواتِه المسلحةَ وقيادتَه المؤمنةَ المجاهدةَ إلا للمزيدِ من عملياتِ الإسنادِ والعملياتِ المشتركةِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ دعماً وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".