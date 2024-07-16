شكرا لقرائتكم خبر 11 قتيلا في انفجار بالصومال أثناء نهائي أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل ما لا يقل عن 11 شخصا، وأصيب العشرات، إثر انفجار سيارة مفخخة أمام مقهى مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو، خلال بث المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا 2024، وفقا لمتحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث، إن من بين القتلى 5 أشخاص كانوا يمرون بجوار المقهى وقت انفجار السيارة، التي كانت متوقفة أمام المكان.

مضيفا، بأن قوة الانفجار تسببت في أضرار جسيمة للمباني المجاورة.

ووفقا للمتحدث، ما يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هناك انتحاري داخل السيارة، أو أن هناك مهاجمين مسلحين آخرين، ويتوقع المحققون أن حصيلة الضحايا قد ترتفع.