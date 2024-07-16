100 عملية جراحية سعودية تنقذ قلوب اليمنيين

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة للبالغين، في مديرية المكلا بحضرموت، بمشاركة 18 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة للبالغين، في مديرية المكلا بحضرموت، بمشاركة 18 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية. وأجرى الفريق الطبي السعودي التابع للمركز خلال الفترة من 6 - 12 يوليو الجاري، 34 عملية جراحية للقلب المفتوح، و69 عملية للقسطرة القلبية، تكللت جميعها بالنجاح، ولله الحمد.

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