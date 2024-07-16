مجزرة جديدة بالسودان تقتل 23 في كردفان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 23 شخصا على الأقل في إطلاق نار لقوات الدعم السريع شبه العسكرية بالسودان في ولاية شمال كردفان، غرب السودان، وفقا لما أعلنته منظمة غير حكومية أمس الأول.

ونقلت صحيفة «سودان تريبيون» السودانية، عن بيان أصدرته شبكة أطباء السودان، أن «قوات الدعم السريع نفذت مجزرة جديدة ضد مجموعة من المدنيين من قرية فنقوقة بولاية شمال كردفان، حين أطلقت النار على مجموعة من الأشخاص أثناء توجههم للتسوق، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الفور وإصابة آخرين».

وقال تعميم أصدره نداء الوسط، وهو مبادرة مهتمة برصد الانتهاكات في الولايات الواقعة في وسط السودان، إن قوات الدعم السريع نصبت كمينا لتجار قرية فنقوقة الغربية وبعض القرى الأخرى الذين كانوا يتوجهون إلى سوق «أم صميمة»، مشيرا إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 23 قتيلا ونحو 10 مصابين.

ودان البيان الجريمة البشعة بحق المدنيين العزل، وعدها محاولة من الدعم السريع لتقييد حريات المواطنين ومحاصرتهم دون مبرر، مما يؤكد استمرار انتهاكات الدعم السريع واعتداءاته على المدنيين.

وفيما لم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق على الواقعة، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تحديث الشهر الماضي، إن السودان انزلق إلى صراع مميت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023، والذي أودى حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 16650 شخصا.

ومنذ اندلاع الصراع، نزح أكثر من 7.7 ملايين شخص داخليا في السودان، وعبر حوالي 2.2 مليون آخرين الحدود إلى البلدان المجاورة، وفقا للأرقام الصادرة في 25 يونيو الماضي عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.