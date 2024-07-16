تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على برنامج معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات بتربية حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل الدراسة ببرنامج معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات بكلية التربية جامعة حلوان إلى إعداد معلم متقن لمهارات اللغة الإنجليزية قادرا على التدريس باللغة الإنجليزية بما يواكب التطورات الحديثة.

ويهدف البرنامج لإعداد معلم اللغة الانجليزية من خلال الأسس النظرية والعملية والتطبيقية للغة الإنجليزية، حيث يكون متمكنا من الكفاءات اللغوية، كما يتمتع بمهارات التواصل الفعال، مما يؤهله لمهنة التدريس مطبقا أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية لتدريس اللغة الإنجليزية.

ويقبل البرنامج الطلاب من خريجي الثانوية العامة وفقا لمجموع القبول بكلية التربية جامعة حلوان، بالإضافة إلى تطبيق المعايير والشروط الداخلية للكلية، حيث تكون الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة، يدرس الطالب 4 مستويات دراسية، ثمانى فصول دراسية.

كما يقدم البرنامج فرصة لخريجي البرنامج للعمل فى عدة مجالات منها " تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية بالمدارس الدولية واللغات، المراكز البحثية والتربوية ذات الصلة بتدريس وتعلم وتقويم اللغة الإنجليزية، الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية، السياحة والإرشاد، تقديم المشورات التربوية والمهنية.

ويحقق البرنامج صفة التميز، كما يحقق الميزة التنافسية للكلية لعدم توافر مثل هذه البرنامج بكافة كليات التربية بالجامعات المصرية، ويتيح البرنامج أثناء الدراسة الزيارات الميدانية والتدريب فى المدارس الدولية للغات، ويفتح البرنامج قنوات اتصال مع الجامعة الأمريكية والمعهد البريطانى ومراكز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية.