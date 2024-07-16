"سي إن إن": السنوار يتعرض لضغوط متزايدة من "القسام" لقبول اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب

أشارت شبكة "سي إن إن" الأميركية، إلى أن "مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز صرح، في مؤتمر مغلق يوم السبت، بأن وكالة المخابرات المركزية قدرت أن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار يتعرض لضغوط متزايدة من قادته العسكريين في كتائب "القسام" لقبول اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مع إسرائيل".

وبحسب الشبكة، لفت بيرنز في المؤتمر إلى أن السنوار "ليس قلقًا بشأن وفاته"، لكنه يواجه ضغوطًا بشأن تحميله المسؤولية عن فداحة المعاناة في غزة.

وكانت قد كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن فحوى سلسلة من الرسائل التي بعثها رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إلى الوسطاء وأعضاء المكتب السياسي للحركة في الخارج، خلال الأشهر الماضية.

وفي عشرات الرسائل الأخرى التي بعثها السنوار، تطرق إلى أهمية التضحيات والصمود في سبيل تحقيق النصر، مستشهدا بتجارب الشعوب الأخرى في الحروب من أجل الاستقلال والكرامة.

وأضاف السنوار لقادة حماس في الدوحة في رسالة: "رحلة إسرائيل في رفح لن تكون نزهة في الحديقة"، وأشار وفق "وول ستريت جورنال"، إلى أنه "مستعد للموت في القتال"، حيث شبّه في رسالة حديثة الحرب، وقال: "علينا أن نمضي قدمًا على نفس المسار الذي بدأناه أو فلتكن كربلاء جديدة".