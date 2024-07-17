الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يستهدف مقومات الحياة في غزة والواقع يزداد سوءًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مقومات الحياة في قطاع غزة والواقع يزداد سوءا.

وقال بصل - في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الأربعاء إن عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع مستمرة حتى هذه اللحظة واستهداف المنازل المأهولة بالسكان وقتل المدنيين والنازحين وتدمير مقومات الحياة.

وأضاف أن كافة مقدرات الدفاع المدني تم تدميرها وما يوجد هو شيء بسيط لا يرتقي لحجم الحرب ولا يرتقي لحجم الواقع الموجود، مشيرا إلى أن هناك حاجة للحفارات والجرافات والمعدات الثقيلة بكل أشكالها والمعدات الشخصية لطواقم الدفاع المدني ومعدات الإنقاذ.

وأكد المتحدث أن دور الدفاع المدني إنساني ومهم وأساسي للحفاظ على الأرواح والممتلكات، لافتا إلى أن الدفاع المدني عاجز عن إزالة الكميات الهائلة من الركام التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة.

الأسرى الفلسطيني: الاحتلال اعتقل أكثر من 9700 مواطن منذ بدء العدوان

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 9 آلاف و700 فلسطيني منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة والنادي - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احُتجزوا كرهائن .

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال يرافقها تنكيل واسع واعتداء بالضرب، والتهديد في حق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بقطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء أن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الاحتلال لمنزل في محيط مسجد السنة جنوب مخيم النصيرات.

وأشارت الوكالة إلى أن مواطنين استشهدا وأصيب 15 آخرون في قصف الاحتلال لمسجد عبد الله عزام شمال المخيم، كما تعرضت ذات المنطقة لقصف بالقذائف المدفعية، واستشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء قصف بناية سكنية، والتي تأوي نازحين بمنطقة النصيرات في محيط مخيم 1 بجوار مسجد الإحسان.

وأوضحت الوكالة أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل الفلسطينيين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، فيما شن طيران الاحتلال الحربي غارة على منزل في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غزة.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائفها اتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة رفح وسط قصف مدفعي على المكان.