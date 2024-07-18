اخبار العالم

زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال وقع على بعد 199 كيلومترًا من مدينة بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا