زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال وقع على بعد 199 كيلومترًا من مدينة بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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