استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طفس السبت بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 20 يوليو 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد استمرار الموجة شديدة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 38 26



6 أكتوبر 38 26

بنهــــا 37 27

دمنهور 36 26

وادى النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 25

المنصورة 36 26

الزقازيق 37 27

شبين الكوم 36 25