شكرا لقرائتكم خبر عن كتل ساخنة من إفريقيا.. إسبانيا تشهد أول موجة حر خلال الصيف الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت إسبانيا أول موجة حر خلال الصيف الحالي، بعدما تسببت كتل هوائية ساخنة قادمة من إفريقيا في أول موجة حر حقيقية.

وتخطت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مدينة إشبيلية الواقعة بإقليم الأندلس. الطقس في إسبانيا وكان الهواء حارًا وخانقًا بشكل مماثل في مدن أخرى في منطقة نهر الوادي الكبير في الجنوب وفي سرقسطة على نهر إيبرو في شمال شرقى البلاد.

هذا وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية من درجات حرارة تصل إلى 44 درجة.

كما يمكن الوصول إلى هذه الدرجة غدا السبت في منطقة سرقسطة. موجات الحر الشديد في إسبانيا وفي جزيرة مايوركا السياحية كانت درجات الحرارة أكثر اعتدالا للوهلة الأولى وبلغت حوالى 33 درجة.

وبسبب الرطوبة العالية، شعر السكان بسخونة الجو على الأقل كما هو الحال في إقليم الأندلس.

ولا يتوقع انخفاض طفيف فى حرارة الأجواء حتى يوم بعد غد الأحد.

