البنتاغون: لن نتكهن بشأن ما إذا كانت إيران ستنفذ تهديدها بضرب إسرائيل أم لا ونتعامل مع هذا التهديد بجدية

أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أننا "لن نتكهن بشأن ما إذا كانت إيران ستنفذ تهديدها بضرب إسرائيل أم لا ونتعامل مع هذا التهديد بجدية، وملتزمون بالتوصل بسرعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".

وشدد البنتاغون، على أن "سياستنا واضحة بمعارضة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية"، لافتةً الى أن "أوستن أكد في اتصال بنظيره الإسرائيلي أن قادة حماس يجب أن يحاسبوا لمسؤوليتهم عن مقتل رهائن مدنيين".

وكان قد اعلن البنتاغون، منذ أيام، أن "إسرائيل لم تبلغنا بشكل مسبق بشأن عمليتها العسكرية في الضفة ونعمل للحصول على المزيد من المعلومات".

كما اكد اننا "نحتفظ بحق الرد في الموعد والمكان الذي نختاره في حال تعرضت قواتنا للهجوم في العراق أو سوريا".

وبعد إقدام إسرائيل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في 31 تموز الماضي في طهران، بات العالم كله في حالة ترقب للرد الإيراني وطبيعته وأبعاده، وما قد يجرّه هذا الفعل من تبعات وتوترات قد تصل إلى حرب إقليمية.