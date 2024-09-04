هآرتس: اتهامات لوزير الشتات الإسرائيلي بهدر المال العام على زيارات خارجية

اتهمت حركة إسرائيلية معنية بمراقبة النشاط الحكومي وزير الشتات عميحاي شيكلي بإهدار المال العام إثر إنفاقه نحو 137 ألف دولار على سلسلة زيارات خارجية التقى خلالها مسؤولين بأحزاب يمينية، بعضها ليس لتل أبيب علاقات عمل رسمية معها.

جاء ذلك بعد نشر حركة “حرية المعلومات” (غير حكومية) سجلات سفر الوزير المنتمي إلى حزب الليكود الحاكم خلال النصف الأول من العام، والتي تم الكشف عنها بناءً على طلب تقدمت به الحركة، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة.

ووفقا لهذه السجلات، بلغت تكلفة رحلات شيكلي الخارجية في النصف الأول من عام 2024 حوالي 500 ألف شيكل (137 ألف دولار).

وزار الوزير خلال هذه الفترة 6 دول، منها زيارتان إلى المجر، وزيارة واحدة إلى كل من بولندا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا.

وشملت رحلة شيكلي إلى إسبانيا في أيار الماضي المشاركة في مظاهرة لحزب “فوكس” اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين والمسلمين، حيث التقى زعيم الحزب سانتياغو أباسكال.