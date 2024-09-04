ترامب اكد إنّ لديه خطة محدّدة بشأن أوكرانيا لكنه سيحتفظ بالمفاجأة

أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في بودكاست بثّ اليوم، أنّ لديه خطة محدّدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنّه لن يكشف عنها بهدف الحفاظ على تأثير المفاجأة.

وقال المرشح الجمهوري للرئاسة إذا فزت، سأضمن، كرئيس منتخب، التوصل إلى اتفاق مضمون.

واوضح لديّ خطة محددة للغاية لوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا. ولديّ فكرة معيّنة، ربما ليست خطة بل فكرة، بشأن الصين.

لكن الرئيس السابق رفض الخوض في تفاصيل هذه الخطط. وقال إذا أعطيتك التفاصيل، فلن أتمكن من استخدامها، مشدّداً على ضرورة الحفاظ على تأثير المفاجأة.

وكان ترامب أكد في السابق أنّه سيضع حداً للحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة بعد انتخابه، من دون أن يوضح كيف سيقوم بذلك.