هيئة البث: تقديرات إسرائيلية بان واشنطن ستقدم "عرضا أخيرا" لصفقة تبادل أسرى خلال أيام

اشار مسؤول إسرائيلي رفيع الى إن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستقدم مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لكل من إسرائيل وحركة حماس خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة ستؤكد للوسطاء على أن مقترحها الجديد سيكون "العرض الأخير" الذي تقدمه في إطار جهود الوساطة التي تبذلها بالتعاون مع قطر ومصر. ووفقا للتقديرات، فإنه "من غير المتوقع أن يحتوي المقترح الأميركي الجدي على تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترح الأخير".

ونقلت مصادر مطلعة عن مسؤول في حركة حماس قوله إن واشنطن لوّحت بالانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل، إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين.

جاء ذلك فيما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" أنه خلافا للادعاءات التي عكف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على استعراضها بشأن تمسكه بالسيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، إلا أن إسرائيل أكدت للوسطاء أنها توافق على الانسحاب الكامل منه في المرحلة الثانية من الصفقة.

وذكرت "كان 11" أن مسؤولا إسرائيليا رفيعا أكد للوسطاء في الأيام الأخيرة أن إسرائيل توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك "على الرغم من ادعاءات نتانياهو بأن السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا ضرورة إستراتيجية ومسألة وجودية بالنسبة لإسرائيل".

وبحسب التقرير، فإن "الولايات المتحدة، ومصر، وقطر تجري محادثات مكثفة في الأيام الأخيرة بهدف صياغة مقترح تسوية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، ورجحت أن يتم الإعلان عن المقترح بواسطة الرئيس الأميركي جو بايدن، بحلول يوم الجمعة المقبل.

وذكرت أن الزيارة التي أجراها رئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى الدوحة الإثنين، جاءت في هذا السياق، وأضافت أنه "من المحتمل أن تستمر المحادثات هناك في الأيام المقبلة" لحين وضع اللمسات الأخيرة على المقترح الأميركي الجديد.

ونقلت عن مصدر مطلع على المحادثات أن "الموقف الإسرائيلي يشمل الإصرار على وجود الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى من الصفقة، بما في ذلك تقليص حجم القوات، والانسحاب من المنطقة في المرحلة الثانية".

وبحسب "كان 11"، لم ينفِ مكتب رئيس الحكومة هذا التقرير، ولكنه أشار إلى أن "الكابينيت لم يُطلب منه حتى الآن مناقشة أي جزء من المرحلة الثانية من الصفقة".

بدروها، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن برنياع أبلغ الوسطاء أن إسرائيل توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك قبل المؤتمر الصحافي الذي عقده نتانياهو بساعات للدفاع عن تمسكه بعدم الانسحاب من المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة.