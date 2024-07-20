شرطة فلوريدا: اعتقلنا متهما كتب تهديدات بقتل ترامب وجي دي فانس وإيذاء عائلتيهما

أعلنت شرطة فلوريد الأميركية، "أننا اعتقلنا متهما كتب تهديدات بقتل المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب ونائبه المرشح جي دي فانس وإيذاء عائلتيهما".

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