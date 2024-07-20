حماس ترحب بإعلان الحكومة الباكستانية نتنياهو شخصية إرهابية

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت حركة حماس، بإعلان الحكومة الباكستانية، الاحتلال الصهيوني كياناً مرتكباً لجرائم حرب، ورئيس حكومته نتنياهو؛ شخصيةً إرهابية، مؤكدة أن هذا الإعلان خطوةً على طريق إسناد شعبنا الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي على يد الصهاينة الإرهابيين، وتعبيراً عن المواقف التاريخية الأصيلة للشعب والحكومة والأحزاب الباكستانية الداعمة لقضية المسلمين الأولى.

اتخاذ المواقف والخطوات الكفيلة بعزل كيان الاحتلال

ودعت حماس، كافة الدول إلى اتخاذ المواقف والخطوات الكفيلة بعزل كيان الاحتلال الفاشي ومقاطعته، كما دعت دول العالم الإسلامي خاصةً، إلى بذل الجهود لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني، والضغط بكافة الوسائل لوقف جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة، والتحرك الفعال انتصاراً لحقوق الشعب الفلسطيني، ولحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، من عبث المستوطنين الفاشيين.