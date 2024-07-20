مجلس الأمن القومي الأمريكي يقدم إحاطة لـ"بايدن"

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم السبت، إن مجلس الأمن القومي قدم إحاطة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن التطورات والضربة الإسرائيلية في اليمن.

وأكد مُتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعترف تمامًا بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وذلك تعليقًا على الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة باليمن، بحسب الموقع الإخباري الأمريكي "أكسيوس".

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة لم تشارك عسكريًا في الضربة الإسرائيلية على اليمن، وتل أبيب أخطرت مسبقًا الولايات المتحدة حول الهجوم على اليمن.

وفى وقتٍ سابقٍ، أفادت وسائل إعلام حوثية، اليوم السبت، بأن إسرائيل شنت غارات على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة اليمني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، واندلاع حرائق بالميناء الرئيسي.