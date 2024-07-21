وزارة الدفاع السعودية: المملكة ليس لها أي علاقة باستهداف الحديدية باليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت وزارة الدفاع السعودية، أن المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة في اليمن، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبحسب القناة، فإن وزارة الدفاع السعودية، أكدت أن المملكة لن تسمح باختراق أجواءها من أي جهة كانت.

يذكر أن وسائل الإعلام التابعة للحوثيين، أعلنت أن الغارات الإسرائيلية استهدفت خزانات الوقود المغذية للكهرباء في الحديدة، ولم تصب أي مواقع عسكرية.

وتعهد المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، بالرد على "العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الأعيان المدنية في الحديدة".

وأوضحت الجماعة على لسان متحدثها العسكري يحيى سريع، أنها تعد العدة لحرب طويلة "مع هذا العدو حتى وقف العدوان ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة".