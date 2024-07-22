شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استفزازات.. اتفاق جديد بين الفلبين والصين بشأن بحر الصين الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

مباحثات ثنائية

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الوضع في بحر الصين الجنوبي

الدمام - شريف احمد - أعلنت الفلبين أنها توصلت إلى ترتيبات مؤقتة مع الصين بشأن مهمتها لإعادة تزويد تمركز عسكري في بحر الصين الجنوبي بالإمدادات ضمن جهود تخفيف التوترات بين الجانبين.وتوصلا إلى اتفاق بشأن تزويد الجنود المتمركزين في سفينة بي ار بي سيرا مادر في منطقة سكند توماس شوال بالإمدادات.واتفقا على الترتيبات المؤقتة خلال مباحثات ثنائية، بشأن النزاع في منطقة بحر الصين الجنوبي مطلع هذا الشهر.كما توصلا إلى الاتفاق بعد سلسلة من المشاورات في مانيلا، في أعقاب التوترات المتزايدة في سكند توماس شوال، التي تسمى محليا "أيونجين شوال".ويواصل الجانبان إدراك الحاجة إلى تهدئة الوضع في بحر الصين الجنوبي وإدارة الخلافات من خلال الحوار والتشاور ويتفقان على أن الاتفاق لن يمس مواقف بعضهما البعض في بحر الصين الجنوبي.وقال دبلوماسيون فلبينيون في وقت سابق، إن الجانبين اتفقا على إنشاء خط ساخن رفيع المستوى لمنع المواجهات خلال الرحلات المنتظمة التي تقوم بها الفلبين لجلب الإمدادات للقوات في بي آر بي سييرا مادر.