شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 شخصًا في هجوم مسلح غرب نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت نيجيريا مقتل 18 شخصًا في هجوم مسلح في ولاية بينو النيجيرية.

وقال رئيس منطقة "كاستينا-ألا" جوستين شاكو، إن الهجوم نفذه مجهولون أمس في المنطقة بولاية بينو، مشيرًا إلى أن 18 شخصًا لقوا حتفهم في الهجوم، وأصيب عدد كبير.

وأوضح أن حكومة الولاية أرسلت قوات أمنية إضافية إلى المنطقة بعد الهجوم. وتواجه نيجيريا مؤخرًا هجمات تشنها عصابات مسلحة، وكذلك تنظيمات إرهابية مثل "بوكو حرام" المرتبطة بـ"داعش" في أجزاء مختلفة من البلاد، ويستهدف المسلحون بشكل عام القرى والمدارس والمسافرين في شمال البلاد ويطالبون بفدية.