شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش تخفف حظر التجوال بعد مظاهرات دموية والان نبدء بالتفاصيل

اندلاع التظاهرات

الدمام - شريف احمد - استأنفت الشركات والمكاتب العمل جزئيا في بنجلاديش اليوم الأربعاء، فيما خففت السلطات حظر التجوال لعدة ساعات، بعد مرور أكثر من أسبوع على المظاهرات الطلابية الدموية.وأسفرت الاشتباكات العنيفة بين آلاف المتظاهرين والشرطة عن مقتل أكثر من 180 شخصا وإضرام النيران في العشرات من المركبات ومقرات الشركات والمؤسسات الحكومية، ويطالب المتظاهرون بإصلاح نظام الحصص الوظيفية في القطاع الحكومي.وأصدرت حكومة بنجلاديش أمس الثلاثاء، أمرا ينص على إعادة توزيع الحصص في الوظائف وفقا لتوجيهات المحكمة العليا، وسيجري وفقا للأمر الجديد تخصيص 93 % من الوظائف الحكومية على أساس الجدارة.وكانت الحكومة ألغت في عام 2018 نظام الحصص الذي كان يخصص 56% من الوظائف لفئات معينة من بينها أبطال الحرب والنساء والأقليات العرقية وذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن المحكمة العليا كانت أمرت في يونيو بإعادة الحصة السابقة، ما أدى لنزول الطلاب إلى الشوارع.وفرضت الحكومة حظر تجوال اعتبارا من منتصف ليل الجمعة ونشرت قوات الجيش جراء تحول المظاهرات للعنف.وألغت المحكمة العليا يوم الأحد قرار محكمة الاستئناف، ما مهد الطريق لقرار الحكومة يوم الثلاثاء، وقالت صحف محلية إن نحو 187 شخصا قتلوا في الاشتباكات، ولا توجد أعداد رسمية.