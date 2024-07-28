شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع 11 يومًا.. بنجلاديش تعتزم إعادة خدمات الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

مظاهرات عنيفة

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدولة للاتصالات في بنجلاديش زنيد أحمد، استئناف خدمات شبكة الإنترنت منتصف اليوم الأحد، بعد انقطاع دام 11 يومًا، بعدما خففت الحكومة من إجراءات حظر التجوال بعد مظاهرات طلابية مميتة.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الوزير قال إن مستخدمي الإنترنت سيُمنحون مجانا خدمات الشبكة للجيل الخامس لمدة 3 أيام.وأضاف الوزير أن الحكومة أغلقت شبكة الانترنت في 17 يوليو الجاري لوقف " نشر الأخبار المزيفة" على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل احتجاجات الطلاب.وكانت الشركات ومكاتب العمل قد استأنفت جزئيا في بنجلاديش الأربعاء الماضي ، فيما خففت السلطات حظر التجوال لعدة ساعات، بعد مرور أكثر من أسبوع على المظاهرات الطلابية الدموية.وأسفرت الاشتباكات العنيفة بين آلاف المتظاهرين والشرطة عن مقتل أكثر من 180 شخصا وإضرام النيران في العشرات من المركبات ومقرات الشركات والمؤسسات الحكومية.وطالب المتظاهرون بإصلاح نظام الحصص الوظيفية في القطاع الحكومي، قبل أن تصدر حكومة بنجلاديش الثلاثاء الماضي أمرا ينص على إعادة توزيع الحصص في الوظائف وفقا لتوجيهات المحكمة العليا.وسيجري وفقا للأمر الجديد تخصيص 93 % من الوظائف الحكومية على أساس الجدارة.وكانت الحكومة ألغت في عام 2018 نظام الحصص الذي كان يخصص 56% من الوظائف لفئات معينة من بينها أبطال الحرب والنساء والأقليات العرقية وذوي الاحتياجات الخاصة.ولكن المحكمة العليا كانت أمرت في يونيو بإعادة الحصة السابقة، مما أدى لنزول الطلاب إلى الشوارع.