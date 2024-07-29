شكرا لقرائتكم خبر عن السجن مدى الحياة.. اعتقال قاتل ألماني بعد 9 أشهر من هروبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤولو إنفاذ القانون في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية، عن اعتقال قاتل مدان في عاصمة مولدوفيا تشيسيناو.

واعتقل القاتل بعد تسعة أشهر من هروبه من السجن خلال نزهة تحت الإشراف خارج السجن. جرائم القتل في ألمانيا وكان الرجل الألماني الكازاخي (44 عاما) يقضى عقوبة السجن مدى الحياة في سجن بروخزال بالقرب من مدينة كارلسروه.

ودخل السجن بتهمة خنق شخص حتى الموت، لكنه تمكن من الهرب من اثنين ضباط في أكتوبر الماضي. سوار الكاحل الإلكتروني وفرّ السجين إلى غابة مجاورة بعد أن التقى بزوجته وأطفاله، وعثر على سوار الكاحل الإلكتروني الذي كان يرتديه بعد وقت قصير في بلدة جيرمرشيم القريبة.

واعتقل في عملية بالتنسيق مع السلطات المولدوفية، وتعرض الضابطان بسجن بروخزال لغرامة مالية بسبب هروب السجين أثناء إشرافهما عليه لكنهما لا يزالان موظفين في السجن.

