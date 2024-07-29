شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء الأولمبياد.. توقعات بارتفاع درجات الحرارة في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد الجماهير في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس، لارتفاع في درجات الحرارة مع دخول الصيف، وذلك بعد أيام قليلة من بداية المنافسات وسط أجواء ممطرة.

وذكرت هيئة الأرصاد الفرنسية (ميتيو فرانس)، اليوم الاثنين، أن درجة الحرارة في العاصمة باريس ستتجاوز 30 درجة في الأيام القليلة المقبلة. طقس فرنسا ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة غدا الثلاثاء إلى 36 درجة، ووزعت منطقة "إيل دو فرانس" والتي تعد العاصمة باريس جزءا منها، مئات الآلاف من القبعات ومراوح التبريد بالإضافة لزجاجات شرب المياه التي يمكن إعادة استخدامها للجماهير.

كما سيتم توزيع زجاجات المياه كذلك على المسافرين عبر القطارات في باريس والمنطقة المحيطة بها.