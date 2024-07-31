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فرنسا.. 80 ألف مسافر يتضررون بسبب اضطراب حركة القطارات السريعة

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د ب أ- باريس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قدرت شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية (إس.إن.سي.إف) أن 80 ألف مسافر سيتضررون بسبب الاضطراب في خط القطار فائق السرعة في جنوب شرق البلاد، اليوم الأربعاء، طبقا لبيان للشركة على البريد الإلكتروني.
وأضافت الشركة أن "إعصارًا صغيرًا مفاجئًا" أدى إلى إلحاق أضرار بالشبكة، مشيرة إلى أن الأشجار سقطت على خط القطار فائق السرعة، بسبب عواصف رعدية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.
ويربط خط القطار فائق السرعة الجنوبي الشرقي بين منطقتي باريس وليون.
يأتي هذا وسط فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والتي تأثرت قبل أيام بسبب تعطل القطارات نتيجة لأعمال تخريبية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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