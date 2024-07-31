شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. 80 ألف مسافر يتضررون بسبب اضطراب حركة القطارات السريعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدرت شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية (إس.إن.سي.إف) أن 80 ألف مسافر سيتضررون بسبب الاضطراب في خط القطار فائق السرعة في جنوب شرق البلاد، اليوم الأربعاء، طبقا لبيان للشركة على البريد الإلكتروني.

وأضافت الشركة أن "إعصارًا صغيرًا مفاجئًا" أدى إلى إلحاق أضرار بالشبكة، مشيرة إلى أن الأشجار سقطت على خط القطار فائق السرعة، بسبب عواصف رعدية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويربط خط القطار فائق السرعة الجنوبي الشرقي بين منطقتي باريس وليون.

يأتي هذا وسط فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والتي تأثرت قبل أيام بسبب تعطل القطارات نتيجة لأعمال تخريبية.