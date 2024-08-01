فارس: مقتل مستشار عسكري إيراني في الغارة التي نفذها الجيش الاسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية

اشارت وكالة "فارس" الى مقتل مستشار عسكري إيراني في الغارة التي نفذها الجيش الاسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، والتي قتل فيها القيادي في حزب الله فؤاد شكر.

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