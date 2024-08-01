انخفاض الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى في نحو شهر

تراجعت العملة الإسرائيلية في تعاملات اليوم مع تزايد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية. وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية بنسبة 0.94% إلى 3.7770 شيكل إسرائيل وسجلت بذلك العملة الإسرائيلية أدنى مستوى في نحو شهر. كما تعرضت العملة الإسرائيلية لضغوطات الأسبوع الجاري حيث تراجع الشيكل الإسرائيلي مع تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط بعد سقوط صاروخ في ملعب في مجدل شمس بالجولان المحتل.

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