شكرا لقرائتكم خبر عن "الناتو" يسلم أوكرانيا أول دفعة مقاتلات إف-16 والان نبدء بالتفاصيل

استخدام المقاتلات

الدمام - شريف احمد - وصلت أول دفعة من مقاتلات "إف16-" من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أوكرانيا، في خطوة طال انتظارها، ومن شأنها أن تعزز قدرة كييف على التصدي للهجمات الروسية.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة، قولها إن الموعد النهائي لنقل الطائرات الأمريكية كان نهاية الشهر الجاري وتم الالتزام بالموعد.وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الطيارون الأوكرانيون، الذين تلقوا تدريبات على يد حلفائهم الغربيين خلال الأشهر الماضية، سيتمكنون على الفور من استخدام المقاتلات أم أن العملية ستستغرق وقتا أطول.واستغرق وصول المقاتلات إلى أوكرانيا عامًا، إذ كان الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع عن معارضته لإرسالها مقاتلات "إف16-" لكييف في مايو 2023 بعد مناشدات متكررة من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والحلفاء بالناتو للسماح بإرسالها.