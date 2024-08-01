المطران الجميل: البطريرك الدويهي كان خطيباً ولديه أهم المعرفة وكان الشخص المناسب بالمكان المناسب

أشار راعي أبرشية الموارنة في فرنسا والزائر الرسولي على أوروبا الشمالية والغربية المطران مارون ناصر الجميل، في حديث عبر الـ"mtv"، الى أن "البطريرك اسطفان الدويهي اكتسب خبرته في مدينة حلب وهناك انفتح على كل الديانات".
ولفت الجميل، الى أن "الدويهي كان خطيباً ولديه أهم المعرفة، ولهذا السبب كان يعلم بكل ما يتعلق بالإنفتاح على كل الطوائف"، مؤكداً أنه "كان الشخص المناسب في المكان المناسب، فكان له مدرسة بالمنهج الفكري التي ينتج عنها الشباب المثقفين وهنا برز دوره الأساسي".
وشدد على أن "كان لديه إستيعاب كبير للجميع وكان هدفه الأول ان يبقى الإحترام للآخر".
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